شيريهان: الصهيونية منبع ومصدر الشر على الأرض

نددت الفنانة شيريهان، بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرجى، فضلا عن تدمير البيوت واستهداف المستشفيات والبنى التحتية.

شيريهان تهاجم إسرائيل

وغردت الفنانة شيريهان، على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات الشهير «إكس»: «الصهيونية هي منبع ومصدر الشر على الأرض.. الصهيونية هي صانعة ومصنع الإرهاب في العالم ولكل البشر في كل العالم.. الصهيونية تَدمُر كل من هو ليس منها وليس صهيونيا».

وأضافت الفنانة شيريهان: «إسرائيل دولة إرهابية.. وجيش الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي المحتل.. أخبث وأكذب وأحقر خلق الله على الأرض».

#الصهيونية هي منبع ومصدر الشر على الأرض .. الصهيونية هي صانعت ومصنعت الإرهاب في العالم ولكل البشر في كل العالم.. الصهيونية تَدمُر الشر لكل من هو ليس منها وليس صهيوني.. #إسرائيل دولة إرهابية.. وجيش الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي المحتل .. أخبث وأكذب وأحقر خلق الله على الأرض.… — Sherihan (@Sherihan) November 19, 2023

يذكر أن هناك كثيرًا من الفنانين حرصوا على دعم الشعب الفلسطيني من بينهم عمرو دياب ومحمد سلام وكريم عبد العزيز وحلا شيحا وكنده علوش وجومانا مراد ونسرين طافش وغيرهم.