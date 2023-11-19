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شيريهان: الصهيونية منبع ومصدر الشر على الأرض

كتب:

بسمة شطا
01:28 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
شيريهان

شيريهان

نددت الفنانة شيريهان، بالجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والمستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها آلاف الشهداء والجرجى، فضلا عن تدمير البيوت واستهداف المستشفيات والبنى التحتية.

شيريهان تهاجم إسرائيل 

وغردت الفنانة شيريهان، على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات الشهير «إكس»: «الصهيونية هي منبع ومصدر الشر على الأرض.. الصهيونية هي صانعة ومصنع الإرهاب في العالم ولكل البشر في كل العالم.. الصهيونية تَدمُر كل من هو ليس منها وليس صهيونيا».

وأضافت الفنانة شيريهان: «إسرائيل دولة إرهابية.. وجيش الاحتلال الصهيوني النازي الفاشي المحتل.. أخبث وأكذب وأحقر خلق الله على الأرض».

يذكر أن هناك كثيرًا من الفنانين حرصوا على دعم الشعب الفلسطيني من بينهم عمرو دياب ومحمد سلام وكريم عبد العزيز وحلا شيحا وكنده علوش وجومانا مراد ونسرين طافش وغيرهم.

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بقلم بسمة شطا