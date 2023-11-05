أستاذ دراسات إسرائيلية: جماعة الإخوان تخدم الأهداف الصهيونية

كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أنَّ جماعة الإخوان الإرهابية، تتماهى مع الأهداف الدعائية الإسرائيلية، ويشاركون في خطة ضد مصر ويتربصون بها في كل ما تمر به.

«عبود»: محاولات المزايدة على الموقف المصري لن تفلح

وأضاف «عبود»، خلال مداخله له عبر زووم، ببرنامج «على مسؤوليتي» للإعلامي أحمد موسى، المُذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، أنَّ محاولات المزايدة على الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية لن تفلح، لأنها ليست في محلها.

وتابع أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أنَّ الوزير الإسرائيلي الذي تحدث عن القنبلة النووية، يعد أحد المحرضين على اقتحام غزة، وأنَّ إيدي كوهين يهاجم العالم العربي، وينشر الشائعات عبر السوشيال ميديا، وعلى الجماهير العربية تجاهله وعدم التفاعل معه.

واستطرد «عبود»، أنَّ إيدي كوهين طالب بعدم نشر أعداد القتلى من جيش الاحتلال، حتى لا تقوى عزيمة المقاومة ويسود الإحباط، مؤكدا أن إسرائيل لا تحارب أكثر من 6 أسابيع متتالية وإلا تأثر اقتصادها.

الجيش المصري سحق إسرائيل في حرب أكتوبر

وشدد على أنَّ الجيش المصري سحق إسرائيل في حرب أكتوبر، وكان يصطاد طائراته كما لو كانت «ذباباً»، حتى أنَّ السوشيال ميديا في «تل أبيب» تتحدث عن قوة الجيش المصري.