«القاهرة الإخبارية»: قصف إسرائيلي يستهدف المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، كما اقتحمت كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم وحي أم الشرايط بمدينة البيرة بالضفة الغربية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت، عدة منازل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين.

وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل ضمن مربع سكني كامل في جباليا البلد شمال القطاع، تقطنها عائلات نبهان، وقرموط، وشعبان، وسعد، وقدورة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، إضافة إلى وجود العشرات تحت الأنقاض بينهم أطفال ونساء.