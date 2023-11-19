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«الصحة»: سيارات الإسعاف تنتظر أطفال غزة حديثي الولادة أمام معبر رفح

كتب:

شروق مراد
11:49 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
أطفال غزة

أطفال غزة

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن استعدادات وزارة الصحة المصرية لاستقبال الأطفال حديثى الولادة القادمين من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن هناك توجيهات لوزارة الصحة بالعمل على استقبال الأطفال الخدج من قطاع غزة، مضيفًا: «مجموعة الأطفال الخدج الموجودين في مستشفى الشفاء، نستعد لاستقبالهم في مصر في ظل عدم قدرة المستشفى الفلسطيني على تقديم الرعاية الصحية لهم، وهناك توجيهات لكل جهات الدولة للعمل على استقبال الأطفال الفلسطينيين».

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: «هناك سيارات إسعاف مجهزة أمام معبر رفح، تحمل حضانات متنقلة وتتواجد منذ عدة أيام، في انتظار وصول الأطفال الخدج من خلال الهلال الأحمر الفلسطيني، وجرى تجهيز أماكن بالمستشفيات المصرية لاستقبال الأطفال».

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