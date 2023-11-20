استشهاد فلسطيني بعد إصابته واحتجازه من الاحتلال الإسرائيلي شمال الخليل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، باستشهاد فلسطيني بعد إصابته واحتجازه من قبل الاحتلال الإسرائيلي في شمال الخليل.

وتستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة «القاهرة الإخبارية».

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.

وقصفت مدافع الاحتلال الإسرائيلي حيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة، بينما تدوي صفارات الإنذار في مستوطنة «نتيف هعسراه» بغلاف غزة.

وهجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة الضاحية في مخيم الجلزون برام الله.