عاجل.. كارثة إنسانية جديدة في غزة.. واستهداف الاحتلال للمستشفى الإندونيسي

تتوالى ضربات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية دون تهاون أو تمييز شخص عن غيره، إذ تستهدف السيدات والأطفال وكبار السن وصولا للرضع دون رحمة، وتبرر سلطات الاحتلال أفعالها وانتهاكاتها بأسباب غير حقيقة أو منطقية، ولا تستجيب لأي مناشدات أو مبادرات دولية لوقف إطلاق النار أو عقد هدن إنسانية لأيام.

انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية بين الجرحى والمصابين

يزداد الوضع سوءً في قطاع غزة، إذ باتت الأوبئة والأمراض الجلدية تنتشر بين الجرحى والمصابين في مستشفيات القطاع، فضلا عن التهابات الجهاز التنفسي، وهذا يزيد من معاناة الطواقم الطبية.

هجمات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة وقطاع غزة

وتستمر جرائم الاحتلال حتى اللحظة الحالية، إذ استهدفت قوات الاحتلال، خلال الساعات الأخيرة، المستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، وتوقفت مولدات الكهرباء بالمستشفى بسبب القصف المستمر، وفقا لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كلا من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.

وتقصف مدافع الاحتلال الإسرائيلي حيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة، بينما تدوي صفارات الإنذار في مستوطنة «نتيف هعسراه» بغلاف غزة.

وهجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، على منطقة الضاحية في مخيم الجلزون برام الله.