الخارجية السعودية: ندعو لوقف إطلاق النار في غزة والمجتمع الدولي يتحمل المسؤولية

أعلنت الخارجية السعودية، أن عدد من وزراء خارجية دول عربية وإسلامية يبدؤون زيارات رسمية للدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، تركز على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وقال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه يجب على المجتمع الدولي تحمل المسؤولية، لوقف ما يقوم به الاحتلال وندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وزيادة المساعدات الإنسانية.

وأضاف أنّ هذا التحرك باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلامٍ دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة المحاصر، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على ما يقوم به من انتهاكات سافرة وجرائم في قطاع غزة، والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية وفي مقدمتها ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك.