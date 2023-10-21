وزير الخارجية السعودي: يجب الضغط على إسرائيل لوقف العمليات العسكرية بغزة

طالب وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، لرفع الحصار ووقف العمليات العسكرية، التي أودت بحياة الأبرياء، وتهدد بعواقب غير محمودة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، مؤكدا رفضه القاطع لمحاولة التهجير القسرى للفلسطينيين من جانب إسرائيل.

وطالب «فرحان»، خلال كلمته فى قمة القاهرة للسلام، بفتح الممرات الإنسانية الآمنة فوراً، والسماح بإجلاء المصابين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية دون قيود، لتخفيف الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها، معرباً عن خيبة أمله من عجز مجلس الأمن الدولى عن اتخاذ موقف حيال الأزمة الحالية حتى الآن.

وتوجه الوزير السعودى بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى وحكومته على الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق والتشاور الدولى والإقليمى تجاه ما نشهده من تطورات خطيرة فى قطاع غزة، قائلاً: إن الأحداث المأساوية الجارية فى فلسطين تحتم علينا التحرك العاجل لوضع حد فورى للعملية العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين امتثالاً للأعراف والقوانين الدولية ومبادئنا الإنسانية المشتركة.

وقال «فرحان» إنه يجب العمل على إيجاد حل سلمى لهذه الأزمة حتى تخرج المنطقة من دوامة العنف المتكرر مع حقن الدماء ليسود السلام العادل والشامل والمستدام، مؤكداً رفضه القاطع لانتهاكات القانون الدولى الإنسانى من أى طرف وتحت أى ذريعة، مطالباً المجتمع الدولى باتخاذ موقف حازم بإلزام إسرائيل باحترام القانون الدولى الإنسانى: «نرفض الازدواجية والانتقائية التى يمارسها بعض المجتمع الدولى».