وزير الخارجية السعودي يوضح إمكانية وجود فرصة لاستئناف عملية السلام

رد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على سؤال للكاتبة الصحفية أمل الحناوي، مراسلة القاهرة الإخبارية، بعد اصطفاف قادة الدول العربية والإسلامية في الرياض لدعم الفلسطينيين، «هل باستطاعة الدول العربية والإسلامية الضغط بموقف موحد لتنفيذ مشروع حل الدولتين كسبيل أوحد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ وهل هناك أي فرصة لاستئناف عملية السلام؟».

وأجاب بن فرحان، أنه يجب أن تكون هناك فرصة لإحياء السلام مع كل ما يحدث، يجب أن نستذكر أن السلام هدفنا كعرب ومسلمين نحن ننادي بالسلام، والطرف الآخر هو من يتجنب الحديث عن السلام، وسنستمر في الحديث عن تحقيق السلام، وعن إقامة الدولتين وتحقيق الدولة الفلسطينية.

الزخم الموجود الآن سوف يسهم في دفع هذا الموضوع إلى مقدمة الأجندة الدولية

وأشار وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية المشتركة بالرياض، اليوم السبت، إلى أن الزخم الموجود الآن سوف يسهم في دفع هذا الموضوع إلى مقدمة الأجندة الدولية وقد رأينا في تصريحات المجتمع الدولي اتجاه لذلك وهو ليس تكرما منهم ولكنه استيعاب أن هذا هو الصحيح، وهو الحق وهو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة، لافتًا إلى أنه واثق أن تكون هناك فرصة، ويجب أن تكون هناك فرصة لاستئناف عملية السلام.