الاحتلال الإسرائيلي يقصف نازحين في مخيم جباليا بالمدفعية

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي نازحين في مخيم جباليا بقطاع غزة بقذائف المدفعية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل.

وذكرت أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق لبنانية بعد إطلاق قذائف نحو الجليل الأعلى.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أطراف عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، فجر اليوم، في خبر عاجل نشرته القاهرة الإخبارية قبل قليل.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف حي الدرج بمدينة غزة

وفي وقت سابق، استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حي الدرج بمدينة غزة بسلسلة من الغارات، كما أطلقت قنابل مضيئة على حي الزيتون شرقي المدينة.

وأسفر القصف على المستشفى الإندونيسي عن سقوط 8 شهداء، علاوة على سقوط 9 شهداء جراء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا بحي الجنينة جنوب غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي كل من ضاحية شويكة شمال طولكرم، وحي أم الشرايط بمدينة البيرة، ومخيم الفارعة قرب طوباس، ومخيم عقبة جبر في أريحا بالضفة الغربية إلى جانب مواصلة القصف العنيف على شمال قطاع غزة.

وتقصف مدافع الاحتلال الإسرائيلي حيي الزيتون والشجاعية في قطاع غزة، بينما تدوي صفارات الإنذار في مستوطنة «نتيف هعسراه» بغلاف غزة.