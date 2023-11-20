تفاصيل الجزء الثاني من فيلم «الناظر».. ما مصير الشخصيات بعد 23 سنة غياب؟

أكد المنتج والمخرج مجدي الهواري، بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم «الناظر»، الذي يأتي تحت عنوان «ابن الناظر»، وذلك بعد نجاح الجزء الأول، الذي عرض 2000.

مجدي الهواري يكشف تفاصيل الجزء الثاني من فيلم الناظر

وقال مجدي الهواري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ المؤلف أحمد عبد الله يعكف فى الوقت الحالي على كتابة الجزء الثاني من فيلم الناظر، ومن المقرر أن ينتهي خلال الفترة القليلة المقبلة، تبدأ بعدها جلسات تحضيرية لتحديد أبطال العمل وموعد التصوير.

وأوضح أنّ الجزء الثاني من العمل ستدور أحداثه حول ابن علاء ولي الدين، الذي يكمل دراسته في مدارس عاشور، وذلك في إطار كوميدي تشويقي، معربا عن أمله في أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور والنقاد.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم «الناظر»

وكانت أحداث الجزء الأول من فيلم «الناظر» تدور حول الناظر عاشور صلاح الدين الذي يدير مدرسته بمنتهى الشدة والقسوة، وبعدما يموت ليرثها ابنه صلاح الدين الراسب في الثانوية المدرسة، وهو لا يملك أي خبرة تذكر، فيترك المسؤولية للوكيل الفاسد سيد الذي يديرها لحسابه، ويلحظ ذلك أحد المدرسين فيبذل قصارى جهده ليرشد صلاح إلى الطريق الذي يضمن له النجاح في إدارة المدرسة.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، منهم علاء ولي الدين، هشام سليم، حسن حسني، أحمد حلمي، محمد سعد، بسمة، سامي سرحان، حجاج عبد العظيم، يوسف عيد، فرج عبد الفتاح، حنان الطويل، حمدي السخاوي.