آخر موعد للتقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية 2023 الجمعة المقبلة

تفصلنا 4 أيام عن انتهاء موعد التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2023، والتي أعلنت عنها النيابة الإدارية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» في 9 نوفمبر الماضي.

وأوضحت هيئة النيابة الإدارية، أنَّ فترة التقديم الإلكتروني بدأت في 11 نوفمبر 2023، وتستمر حتى الجمعة 24 من الشهر ذاته.

شروط التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

- أن يكون التقدير التراكمي للمتقدم جيد على الأقل.

- أن يجتاز المقابلة الرسمية.

- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24 نوفمبر 2023، وهو آخر يوم للتقديم الإلكتروني.

- توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

- بعد اجتياز الشروط يتمّ إعلان النتيجة النهائية، وذلك عقب انتهاء المقابلات الشخصية التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يُشار إلى أنَّ هيئة النيابة الإدارية لم تعلن حتى الآن الجدول الزمني الخاص بسحب ملفات الوظيفة المعلن عنها، مؤكّدة أنَّ هناك بيانًا سيصدر في وقت لاحق بهذه المواعيد.