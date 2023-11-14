كل ما تريد معرفته عن وظائف النيابة الإدارية 2023.. الشروط وآخر موعد للتقديم

منذ إعلان بدء التسجيل في وظائف النيابة الإدارية، ويحرص الكثير من الراغبين في التقديم في الوظائف على معرفة التفاصيل الكاملة الخاصة بها، سواء كانت الشروط المطلوبة أو كيفية التقديم، حرصا من النيابة على إتاحة الفرصة للحاصلين على مؤهلات مناسبة والذين تستوفى بهم الشروط للتقديم في مسابقة تعيين معاون نيابة إدارية.

ونوضح من خلال هذا التقرير كل ما تود معرفته عن التقديم في وظائف النيابة الإدارية 2023، مع ذكر الشروط وكيفية التقديم، وفقما أعلنته النيابة الغدارية، كالتالي:

ما هي وظيفة النيابة الإدارية؟

أوضحت النيابة الإدارية تفاصيل الوظائف المطلوبة في مسابقة التعيين بها، لتكون الوظيفة المطلوبة هي معاون نيابة إدارية، على أن يتم إتاحة الفرصة للتقديم بها لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2023.

ما هي شروط التقديم في النيابة الإدارية؟

وحددت النايبة الإدارية شروط التقديم في النيابة الإدارية، والتي تتمثل في الآتي:

-أن يكون المُتقدم لـ ووظائف النيابة الإدارية حاصل على تقدير تراكمي لا يقل عن جيد..

- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية لديه الصلاحية والأهلية لشغل تلك الوظيفة سواء باكتمال الكشف الطبي أو التحريات الأمنية.

- يجب على المتقدم اجتياز المقابلة الرسمية.

- وفي حالة تحقق جميع الشوط المطلوبة في المتقدم للوظائف يتم إعلان النتيجة النهائية بفوزه.

- وبعد إعلان النتيجة يتم إجراء المقابلات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والتي تكون برئاسة رئيس هيئة النيابة الإدارية.

آخر موعد للتقديم في وظائف معاون نيابة إدارية

وحددت النيابة آخر موعد للتقديم في وظيفة معاون نيابة إدارية، والذي بدء التقديم بها يوم السبت الماضي، على أن ينتهي التقديم بها يوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري.

خطوات التقديم في وظائف النيابة الإدارية

- يقوم الراغب في التسجيل في مسابقة معاون النيابة الغدارية، بالدخول لعى الموقع الرسمي الخاص بالنيابة، ثم يقوم باختيار تسجيل دخول دفعة 2023.

- وبعدها يتم الضغط على الأيقونة الخاصة بتسجيل جديد دفعة 2023.

- ثم يقوم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منه، والتي تتمثل في «الاسم رباعيا، الرقم القمي كامل مكون من 14 رقم، البريد الإلكتروني، المؤهل، الجامعة، الشعبة، الدفعة، الدور، مجموع الدرجات التي حصل عليها، الدرجة النهائية، النسبة المئوية، التقدير، اسم المستخدم الخاص الذي يرغب بتسجيل حسابه به، كلمة المرور التي يرغب بها».

- وبعد الانتهاء من جميع البيانات المطلوبة يقوم الطالب بالضغط على التسجيل واستكمال البيانات، حتى يتم تسجيل طلب التقديم في المسابقة الخاص به.