فصائل فلسطينية: استهدفنا 7 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم شمال غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية بمحاور التقدم شمال غزة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

خوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر

وواصلت الفصائل الفلسطينية التصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلية، في محاور التوغل المختلفة في قطاع غزة، وخوض ملاحم بطولية واشتباكات من مسافة صفر، تخللها استهداف وتدمير المزيد من الدبابات والآليات المتوغلة، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

وأعلنت الفصائل الفلسطينية، فى وقت سابق، أنهم أجهزوا على 6 جنود للاحتلال من مسافة صفر في منطقة جحر الديك بعد مهاجمتهم بقذيفة مضادة للأفراد والإطباق عليهم بالأسلحة الرشاشة.

وقالت الفصائل الفلسطينية إنه خلال اشتباكات الليلة في محاور التقدم شمال قطاع غزة، اشتبكنا مع مجموعة من جنود العدو في بيت حانون موقعين بهم خسائر كبيرة، مؤكدة تمكنها من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة «التاندوم» بمنطقة الصفطاوي شمال غزة.