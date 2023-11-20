«القاهرة الإخبارية»: موجة الطقس السيئ تزيد من معاناة الفلسطينيين بقطاع غزة

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إن الأوضاع في قطاع غزة صعبة للغاية خاصة في ظل الموجة الباردة التي تضرب البلاد منذ ساعات عصر الأمس وتستمر حتى غدا، مشيرا إلى أن مئات النازحين الفلسطينيين يفترشون الطرقات والساحات العامة، وتتساقط عليهم مياه الأمطار الغزيزة.

الأوضاع في غاية الصعوبة

وأضاف «جبر»، خلال لقائه من مدينة خان يونس عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع في غاية الصعوبة على من هم تحت الأنقاض حتى الآن والنازحين فضلا عن الحياة اليومية عموما لكل الفلسطينيين الذين دمرت بيوتهم جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

المواطنون يعانون من الطقس البارد

وتابع، أن جميع المواطنين يعانون من الطقس البارد الذي يضرب قطاع غزة بشكل عام، مشيرا إلى أن النازحين أقاموا حواجز لمنع دخول مياه الأمطار للخيام، ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل نظرا للكميات الكبيرة من مياه الأمطار التي تسقط بصورة متصاعدة وبوتيرة مختلفة على مناطق واسعة من قطاع غزة.