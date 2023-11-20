ادعت أنها ممرضة فلسطينية.. من هي صاحبة فيديو مجمع الشفاء المفبرك؟

منذ بدء جيش الاحتلال الإسرئيلي، الحرب الوحشية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لا يتوقف عن الأكاذيب، محاولين تبرير استهدافهم للمستشفيات والمدنيين، وأيضا المدراس التي يوجد بها أكبر عدد من النازحين.

كانت من ضمن أكاذيب جيش الاحتلال الإسرئيلي، مقطع فيديو نشره إيدى كوهين، الصحفى الإسرائيلى، على موقع «إكس» تويتر سابقًا لفتاة تدعي أنها ممرضة فلسطينية، كانت تستغيث خلال الفيديو من الفصائل الفلسطينية داخل مجمع الشفاء الطبي.

معلومات عن صاحبة فيديو مجمع الشفاء المفبرك

حول حقيقة الفيديو، تبين أن الفتاة هي صانعة محتوى وممثلة، كما أنها مكسيكية الأصل، لكنها تعيش في دولة الاحتلال الإسرائيلية، وتسمي شيمينا أوروزكو «Ximena Orozco»، لكنها غيرت اسمها وأطلقت عليه «هانا أبو طبول».

تبلغ الممثلة 26 عاما، إذ وُلدت يوم 29 يوليو 1997 في مكسيكو سيتي، انتقلت إلى دولة الاحتلال إسرائيل مع زوجها، بعد اعتناقها اليهودية، كما أنها مثلت في برامج في المكسيك، وفقا لحسابها الشخصي على «إنستجرام».

بدأت الفتاة التي ادعت أنها ممرضة فلسطينية، حياتها المهنية في التمثيل عام 2005، وظهرت في أدوار صغيرة في أعمال فنية مختلفة، وفيما بعد اتجهت لصناعة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تنشر «هانا» فيديوهات لحياتها اليومية، وفيديوهات أخرى عن جولاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أكاذيب جيش الاحتلال الإسرائيلي

وبعد نشر دولة الاحتلال الإسرائيلية الفيديو، قالت لموقع «ديلي بيست» الأمريكي، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تلجأ إلى معلومات مضللة لا يصدقها العقل، وتكون وحشية بشكل متزايد عبر مواقع التواصل الاجتماعي،لافة إلى أنها كما يبدو أنها فقدت السيطرة على السرد المتعلق بحربها على غزة.

وهناك عديد من الأكاذيب التي تنشرها دولة الاحتلال الإسرائيلية، من أبرزها أنها اقتحمت مجمع الشفاء الطبي، بزعم وجود أسلحة خاصة بالفصائل الفلسطينية داخل المجمع، إلا أنه بعد نشرها الفيديو قامت بحذفه وتم تعديله ونشره مرة أخرى، ما جعل كثير من ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، يسخرون من أكاذيبهم وأفعالهم.

وفي الحقيقة، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مجمع الشفاء، بهدف تدمير وتفجير أقسامه ومبانيه، في مقدمتها الأشعة والحروق والكلى، بعدما أجبر الطاقم الطبي والمرضى على المغادرة.