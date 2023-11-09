هزة أرضية قوتها 4 درجات تضرب شرق المكسيك

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر شرق المكسيك، وعلى عمق 138 كيلومترا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال مركز رصد الزلازل إن بؤرة هزة أرضية ضربت ولاية فيراكروز بشرق المكسيك، وقعت على مسافة 90 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من ميناتيتلان، وعلى مسافة 13 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من لا تشينانتلا.

هزة أرضية ضعيفة تضرب سويسرا

فيما ضربت هزة أرضية ضعيفة، ظهر اليوم، سويسرا بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقال عبر موقعه الإلكتروني، إنّ البؤرة وقعت على مسافة 35 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة زيورخ، وعلى مسافة 9 كيلومترات جنوب مدينة فالدزهوت تينجن الألمانية.