«صحة فلسطين» ترد على ادعاءات إسرائيل بوجود محتجزين بـ«الشفاء»: نقدم خدماتنا للجميع

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، ردا على ما جاء في المؤتمر الصحفي لسلطات الاحتلال الاسرائيلي مساء أمس الأحد، إن ما تم عرضه من صور وفيديوهات لا يمكن التحقق من صحتها.

وأضافت الصحة الفلسطينية، أنه بالنظر إلى ما أوردته سلطات الاحتلال الإسرائيلي فإن ذلك يؤكد أن مستشفيات وزارة الصحة تقدم خدماتها الطبية لكل من يستحقها بغض النظر عن جنسه وعرقه.

وفي وقت سابق، نشر المتحدث باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أوفير جندلمان، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، فيديوهات، زعم أنها تشير إلى قيام الفصائل الفلسطينية، باقتياد محتجزين إلى مجمع الشفاء الطبي في أعقاب عملية طوفان الأقصى، كما زعم إلى أن أحد المحتجزين، كان مصابا ويرقد على سرير بالمستشفى.

وأوضحت الوزارة الفلسطينية، أن على اعتبار صحة ما جاء بالفيديو فهذا يعني أن المستشفى قدمت الخدمة المطلوبة عبر البوابة الأفضل وهي العناية المركزة، مضيفة أن نتيجة الحصار الظالم ومنع دخول الأدوية والمستهلكات الطبية والأجهزة الطبية والتشخيصية وقطع الغيار وقطع التيار الكهربائي ومنع دخول الوقود والذي طالما حذرت الوزارة منه فإن الاحتلال الاسرائيلي.

وتابعت الصحة الفلسطينية أن صحت رواية سلطات الاحتلال الإسرائيلي، حول حالة الوفاة التي أشار إليها فانه يتحمل المسؤولية الكاملة عن تردي وانهيار الخدمات الصحية والذي يذهب ضحيتها مئات الجرحى والمرضى والذي كان من الممكن علاجهم وإنقاذ حياتهم.

قصف إسرائيلي بعشرات الصواريخ جنوب قطاع غزة

وكانت الطائرات الحربية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفت بعشرات الصواريخ في سلسلة غارات مكثفة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

اندلاع مواجهات في مخيم عقبة جبر

وفي الضفة الغربية المحتلة، اقتحم جنود الاحتلال مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، فيما اندلعت مواجهات في المخيم أطلقت القوات الإسرائيلية خلالها الأعيرة النارية بشكل عشوائي.

وارتفعت حصيلة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، اليوم، إلى 48 فلسطينيا، بينهم 13 عاملا من قطاع غزة وأسير محرر يدعى محمد زغير.