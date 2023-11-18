لحظات عصيبة اثناء إخلاء مستشفيات مجمع الشفاء الطبي في غزة (فيديو)

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عملية إخلاء المرضى والمصابين وأعضاء الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مهلة ساعة، لخروج المرضى والأطباء والنازحين.

مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة

وفي الفيديو المتداول على منصة «إكس»، تويتر سابقاً، يظهر مشهد مروع لمرضى وجرحى يستلقون في ساحات مستشفى الشفاء الطبي بقطاع غزة، حيث يعمل الطاقم الطبي والأهالي على إجلائهم بسرعة، قبل انتهاء المهلة المحددة.

مشاهد مفزعة من إخلاء المرضى في مجمع الشفاء الطبي في غزة pic.twitter.com/0X4GGbRkXF — إذاعة الأقصى - عاجل (@Alaqsavoice_Brk) November 18, 2023

ووفقًا لما ذكره صحفي في وكالة «فرانس برس»، خرج مئات الأشخاص يوم السبت من مستشفى الشفاء الطبي بغزة بأمر من الجيش الإسرائيلي، ومع ذلك، ذكرت وزارة الصحة في غزة أنه لا يزال نحو 120 جريحاً، إضافة إلى الأطفال الخدج، داخل المستشفى.

وأكدت الوزارة أيضًا أنهم يتواصلون مع الصليب الأحمر بشأن هؤلاء المرضى والأطفال الخدج، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

مرضى لا يستطيعون مغادرة مستشفى الشفاء

وفي منشوره على حسابه على منصة «إكس»، أشار الطبيب أحمد المخللاتي، العامل في مستشفى الشفاء، إلى أن هناك العديد من المرضى غير القادرين على مغادرة المستشفى، نظرًا لأنهم يحتاجون للعناية المركزة، أو يكونون في حاضنات الأطفال.

وأضاف الطبيب أحمد المخللاتي، بالإضافة إلى خمسة أطباء آخرين، أنهم سيبقون في مستشفى الشفاء مع 120 مريضًا، وطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية باتخاذ خطوات لحماية الطاقم الطبي والمرضى في المستشفى.

وشوهدت دبابات وناقلات جند وآليات أخرى مدرعة تابعة للجيش الإسرائيلي في محيط المستشفى، بينما كانت طائرات مسيّرة تحلق فوق المنطقة.

وأصبح مستشفى الشفاء، الذي يُعتبر الأكبر في قطاع غزة، محورًا للعملية العسكرية التي تنفذها إسرائيل، فيما تتهم حماس باستخدام المستشفى كمركز قيادي، وتنفي الحركة هذه الادعاءات.