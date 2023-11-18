الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة خلال ساعة

نقلت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، طالب بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في غزة، خلال ساعة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حذر من الخطر الشديد لانتشار الأمراض بين سكان قطاع غزة المنهكين والضعفاء.

وأضاف عبر حسابه على منصة «إكس»: «التقيت للتو مع مفوض عام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، لمناقشة الوضع الصحي والإنساني الخطير في غزة».

وتابع: «فرقنا ستواصل العمل معا بشكل وثيق لخدمة سكان غزة بأفضل ما في وسعنا»، مضيفا أن الصحة العالمية وأونروا تواصلان الدعوة إلى حماية الصحة والمدنيين، وقبل كل شيء إلى وقف إطلاق النار.