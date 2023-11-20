ما علاقة متلازمة التعب المزمن بـ«السوشيال ميديا»؟.. النساء الأكثر إصابة

متلازمة التعب المزمن، تصيب عشرات الآلاف من الأشخاص حول العالم في كل عام، إذ يعاني كثيرون من أعراض كثيرة ولا يعرفون أنها متلازمة التعب المزمن، حيث أنها عبارة عن التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضل، وهي من الاضطرابات المعقدة، وفق موقع «مايو كلينك» الطبي.

ما هي متلازمة التعب المزمن؟

إرهاق شديد تسببه متلازمة التعب المزمن، من الممكن أن تستمر أعراضها 6 أشهر على الأقل، وتزيد أعراضها كثيرا عند بذل مجهود بدني وذهني، لكن يتساءل كثيرون عن علاقة متلازمة التعب المزمن بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يجيب عنه الدكتور أحمد الشنهوري، أخصائي المخ والأعصاب لـ«الوطن».

التهاب الدماغ والنخاع المؤلم للعضل، أو ما يعرف بمتلازمة التعب المزمن أو الصداع العصبي، قد تصيب الإنسان، خاصة الذين يقضون وقتا طويلا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفق «الشنهوري»: «متلازمة التعب المزمن دي بتصيب آلاف الأشخاص بسبب الجلوس طويلا على مواقع التواصل الاجتماعي، ودي بتحتاج لمجموعة من الفحوصات الطبية لمعرفة السبب».

أسباب متلازمة التعب المزمن

الإجهاد المفرط، من بين أسباب الإصابة بمتلازمة التعب المزمن، ما يؤدي إلى انخفاض نشاط الشخص وإنتاجه، فضلا عن عدم الرغبة في التواصل مع الآخرين لشعوره بالتعب الدائم، خاصة الصداع الذي يستمر رغم تناول الأدوية: «ممكن تاخد دواء وتحس أنك تعبان برضوا ودماغك مش بيحس، فهي دي متلازمة التعب المزمن أو الصداع المزمن».

الاضطراب والتعب والأرق، من بين أعراض متلازمة التعب المزمن، وفق حديث الدكتورة يانا جريبوك المدير التنفيذي لـ«Health Buddy»، لـ«روسيا اليوم»: «يظهر لدى الشخص أولا، الاضطراب والأرق والتعب في الصباح والنعاس ونزلات البرد المتكررة، ويشعر بالضباب في الرأس، وانخفاض الاهتمام بالعمل والشعور بالغير».

النساء هن أكثر الفئات المعرضة للإصابة بمنتلازمة التعب المزمن أو الصداع العصبي، وفق «الشنهوري»: «النساء أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الدماغ أو متلازمة التعب المزمن، ممكن بسبب الإجهاد اللي بيتعرضوا ليه سواء شغل أو بيت وغيرها من المسببات».

طرق علاج متلازمة التعب المزمن

طرق كثيرة يمكن عن طريقها مكافحة أو علاج متلازمة التعب المزمن، وفق الدكتور أحمد الشنهوري، من بينها التنفس العميق وتحديد الأولويات وعدم الجلوس طويلا أمام مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن الابتعاد عن المهام التي تحتاج إلى تركيز شديد، وممارسة التمارين البدنية الخفيفة وتكثيفها تدريجيا، فضلا عن النوم المبكر، واتباع النظام الغذائي المتوازن.