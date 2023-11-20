تقرير: ميناء ومدينة جرجوب الصناعية يضعان مصر على خريطة السياحة والتجارة

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ميناء ومدينة جرجوب الصناعية يضعان مصر على خريطة السياحة والتجارة العالمية».

موقع ميناء مدينة جرجوب الصناعية

وذكر التقرير، أن ميناء مدينة جرجوب الصناعية الذي يقع على بُعد 70 كم غرب مدينة مرسى مطروح بالنجيلة، واحد من الإضافات الجديدة لمواني مصر الخمسة على البحر المتوسط، إذ يتصل بالعاصمة ومدن الساحل الشمالي من خلال الطريق الساحلي الدولي، وهو الأقرب إلى سواحل أوروبا ويربط قارة أوروبا بأفريقيا.

وضع مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية

ويعتبر تطوير الميناء فرصة قوية لوضع محافظة مطروح على خريطة السياحة والتجارة العالمية ونافذة لشمال غرب مصر للتجارة الخارجية والصناعات الحديثة، كما سيعمل على خلق مجتمع عمراني مستدام يوفر فرص عمل للسكان المحليين والمستهدفين وتوفير نحو 30 ألف فرصة عمل.

استراتيجية التنمية في المنطقة

وتتمثل استراتيجية التنمية في هذه المنطقة على مساحة 500 ألف متر، مخصصة لمشروع التطوير ورصيف بعمق 17 مترا وطول 500 متر من إجمالي 7 آلاف متر أرصفة تجارية بالميناء، لاستقبال أكبر سفن الصب الجاف والغلال تحديدا، كما أن مشروعات هذه المنطقة تعد من المشروعات الفريدة.