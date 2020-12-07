رئيس مدينة النجيلة: ميناء جرجوب سيحدث طفرة تنموية بالمدينة

قال اللواء هانى يوسف، رئيس رئيس مركز ومدينة النجيلة، إن المدينه من المدن الواعدة، حيث يجرى إنشاء أحد المشروعات القومية "ميناء جرجوب" الذي سيحدث طفره تنموية ويوفر فرص العمل ويفتح آفاقا تصديرية فضلا عن إقامة العديد من المشروعات.

وأضاف خلال الإجتماع الذى عُقد اليوم، مع عمد ومشايخ وعواقل مدينة النجيلة بحضور نائب البرلمان بمطروح جمال الشورى، وفتحي الهواري، نائب رئيس مجلس مدينة النجيلة، وفايز قاسم، سكرتير المدينة، إنه سيتم العمل علي الاستفادة من تميز إنتاج زيت الزيتون بالنجيلة بفتح آفاق تصديرية وتحقيق عائدا للمواطنين بالإضافة إلى تنمية الثروة الحيوانية خاصة أغنام البرقي التي تعد من أفضل السلالات بمصر والعالم.

وأشار إلى أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، سيتم العمل على توفير الخدمات الرئيسية للمواطنين مع توصيل المرافق الأساسية والبنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي وتحويل الكابلات الكهربائية من هوائية إلى أرضية.

وعرض رئيس المدينة بعض المقترحات خلال اللقاء منها مقترح إنشاء سوق لوجستي للخضروات والفاكهة لخدمه المواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري بالإضافة إلى إنشاء موقف للسيارات الأجرة وموقف للسيارات النقل لمنع أي تكدس وتوفير خدمات للسائقين وموارد لمدينة النجيلة.

من جانبه عرض النائب جمال الشورى، خلال اللقاء عددا من إحتياجات مدينة النجيلة منها ضرورة توصيل المرافق والبنية التحتية بالمدينة والقرى بالإضافة إلى دعم التعليم بالتوسع في إنشاء المدارس لتقليل الكثافة الطلابية وسرعه الانتهاء من الحيز العمراني لمدينة النجيلة بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للمواطنين وتوفير الأطباء وأطقم التمريض لخدمة المواطنين، وحرمان المناطق الواقعة داخل القرار449 من توصيل الخدمات والقرار361 ، وطالب بضرورة استكمال إنشاء محطة تحلية مياه النجيلة لتوفير مياه الشرب للمواطنين بالمدينة.