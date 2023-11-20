بحضور نواب الحزب.. «مستقبل وطن» يكرم حفظة القرآن في البدرشين بالجيزة

شاركت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز البدرشين، في تكريم حفظة القرآن الكريم، وسط حضور كبير من أهالي قرية زاوية دهشور والقرى المجاورة.

حزب مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن الكريم

وشارك في حفل تكريم حفظة القرآن، أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائبين نادر الخبيري، وخالد تامر طايع، الأمناء المساعدين للحزب بالجيزة، والنائب عماد الدرجلي، والنائب حازم عويان، عضوا مجلس النواب، وشعبان هيكل، أمين الحزب بمركز البدرشين، بمشاركة المهندس محمود شنب، رئيس مجلس مدينة البدرشين، ورجل الأعمال علاء قمر، وعمر رحومة، الأمين المساعد للحزب بالمركز، وجمال نوفل، أمين الشؤون القانونية، وأحمد الحمزاوي، أمين الشباب، ومشايخ الأوقاف، وعدد من أعضاء الحزب.

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، وشهدت تكريم عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في جميع المستويات، وتقديم الهدايا لهم.

وقال شعبان هيكل، أمين حزب مستقبل وطن بالبدرشين، إن الاحتفال يهدف إلى تشجيع وتحفيز الأطفال على حفظ القرآن الكريم.

الأهالي يشيدون بجهود حزب مستقبل وطن

وفي نهاية الحفل، أشاد الأهالي بجهود حزب مستقبل وطن، وحرصهم الدائم على تشجيع الطلاب على حفظ القرآن الكريم، متوجهين بالشكر لقيادات الحزب بالمركز محمد إمبابي والحاج عصام إمبابي، لدعمهما الدائم لقرية زاوية دهشور.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم مؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات، لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات.