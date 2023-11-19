«مستقبل وطن» بالإسكندرية ينظم ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات

نظمت أمانة التدريب والتثقيف بأمانة المنتزه ثانِ بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، ندوة توعوية بعنوان «أهمية المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية وكيفية إدارة غرفة العمليات في الانتخابات»، بحضور الدكتور صلاح عبد القادر أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، والمحاسب محمد حسين ذوق أمين القسم، وماجد جمال أمين تنظيم المنتزه ثانِ، والدكتور عمرو سليم قائم بعمل الأمين المساعد وأحمد بسيوني قائم بعمل الأمين المساعد، وحمدي الشيباني قائم بعمل أمين التدريب والتثقيف.

كما حضر الاحتفالية عبدالله إبراهيم أمين الشؤون البرلمانية، ورمضان الزناتي أمين العلاقات العامة، وعمرو الإسناوي أمين الإسكان والمرافق، وأحمد مدثر قائم بعمل أمين العضوية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة التدريب والتثقيف القسم ولفيف من أعضاء الحزب.

تفاصيل ندوة «مستقبل وطن» بالإسكندرية

وبحسب بيان الحزب، فإن الندوة التي حاضر فيها الدكتور صلاح عبدالقادر وماجد جمال أمين تنظيم المنتزه ثان، تناولت مفهوم المشاركة السياسية وأهميتها في العملية الديمقراطية.

مستقبل وطن: المشاركة في الانتخابات تعبر عن المناخ الديمقراطي

كما أكد المتحدثين على أهمية المشاركة في الانتخابات، والإدلاء بالأصوات في هذا الاستحقاق الانتخابي المهم لإظهار مصر بمظهر مشرف أمام العالم يعبر عن المناخ الديمقراطي الذي تعيشه مصر، والإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية، بالإضافة إلى كيفية إدارة العملية الانتخابية داخل غرفة العمليات.