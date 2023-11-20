أمانة الشباب بـ«مستقبل وطن» تنظم مؤتمرا حاشدا لدعم السيسي في انتخابات الرئاسة

نظمت أمانة الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة أحمد حسام عوض، مؤتمرا جماهيريا حاشدا، مساء أمس الأحد، لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وذلك بالقاعة الكبرى بمركز الأزهر للمؤتمرات.

مؤتمر شباب مستقبل وطن

ومن جانبه أكد أحمد حسام عوض، أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، على أهمية دور الشباب ومشاركته الفعالة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أن رسائل الشباب كانت دائما للرئيس السيسي أنهم خلفه ويدعمونه.

وأضاف «عوض»، في كلمته، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يستحق من الجميع كل الدعم والمساندة للمضي قدمًا في تنفيذ خطته الوطنية الطموحة التي أعادت لمصر ريادتها على الصعيد العربي وكذلك العالمي، وفي القلب من كل هذا شعب مصر العظيم الذي يقف بكل قوة خلف قائده.

دعم الشباب للسيسي في الانتخابات الرئاسية

وأشاد أمين الشباب المركزية بحزب مستقبل وطن، بما بذله الشباب في غضون السنوات القليلة الماضية من جهد ساهم بشكل كبير في بناء الجمهورية الجديدة، التي وضع أساسها وقواعدها الرئيس السيسى.

وأكد، أنه في ظل الظروف الراهنة والمحنة الصعبة، فلا يوجد قائد قادر على قيادة سفينة الوطن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الشباب حصلوا على مساحة في الحياة السياسية في عهد الرئيس السيسي، الذي كان حريصا بملف الشباب وتمكينهم بشكل ملموس على أرض الواقع.

وتابع: «أن طوال حياتي السياسية لم أر رئيسا يجرى حوارا مفتوحا مع الشباب قائم على الشفافية والمصارحة، سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي نجح من خلال مبادرات عديدة على دمج الكوادر الشبابية في المؤسسات التنفيذية»، مؤكدا أن التحدي الأول أمام أمانة الشباب المركزية بالحزب، التنسيق بين الأمانة المركزية والقواعد الحزبية والأقسام، إذ يوجد قرابة 370 مركزًا، يجب التنسيق معها نظرًا لأهمية هذا الربط لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى المحافظات.