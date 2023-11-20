متحف كفر الشيخ يستقبل وفودا طلابية من عدة مدارس اليوم (صور)

استقبل متحف كفر الشيخ عددا من الزيارات المدرسية، اليوم الاثنين، وتضمنت الزيارات جولات إرشادية لقاعات العرض بالمتحف للتعرف على أهم القطع الأثرية الموجودة، بمتابعة الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام المتحف.

جولة إرشادية داخل المتحف

وأجرى الوفد الطلابي جولة إرشادية داخل المتحف، واستمعوا لشرح مفصل عن مقتنيات متحف كفر الشيخ، وتعرفوا على مقتنيات المتحف من خلال سيناريو العرض المتحفي، كما اطلعوا على «قطعة الشهر» لشهر نوفمبر 2023، وهي عبارة عن مزهرية دون غطاء ذات بدن كمثري الشكل لها قاعدة وفوهة من المعدن، ومقبضين من المعدن على شكل رأس معدني، ويزين البدن منظران أحدهما طبيعي والآخر يُمثل شخصين يُحيطان بهما إطار من الزخارف النباتية.

الطلاب يلتقطون الصور التذكارية

وأبدى الطلاب إعجابهم بمقتنيات متحف كفر الشيخ، خاصة المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، كما حرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.

سعر تذكرة دخول متحف كفر الشيخ

ويبلغ سعر تذكرة متحف كفر الشيخ 20 جنيها للمصريين، و10 جنيهات للطالب المصري، بينما تبلغ أسعار تذاكر دخول المتحف للزائر الأجنبي 120 جنيها، و60 جنيهاً للطالب الأجنبي.