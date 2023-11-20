طالب مصري يحصل على 100% في الثانوية العامة بالسعودية.. فاز بمنحة لرومانيا

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حصول الطالب سيف الدين محمود، على تقدير ممتاز بمعدل تراكمي 100%، في مرحلة الثانوية العامة في مدرسة «أحمد بن حنبل» في مدينة جدة بالسعودية.

طالب مصري متفوق في المملكة العربية السعودية

ودونّت وزيرة الهجرة عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيس بوك»: «المصريين في كل مكان بيشرفوا بلدهم، والنماذج كتير، وفي كل مكان بنروحه بنقابلهم، النهارده كان لازم أكتب عن سيف الدين محمود محمد عبد الرحمن الشيخ، هو طالب مصري متفوق في المملكة العربية السعودية واللي نجح في الثانوية العامة من مدرسة أحمد بن حنبل، في جدة بتقدير ممتاز معدل تراكمي 100%».

منحة دراسية لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز

وأضافت وزيرة الهجرة أن الطالب سيف الدين محمود، فاز بمنحة دراسية لدراسة هندسة بترول وتعدين الغاز بدولة رومانيا.

كما طلب وزيرة الهجرة من المصريين أن يهنأوا للطالب المتفوق «سيف الدين محمود محمد عبد الرحمن الشيخ»، قائلة: «باركوا لابننا سيف ولكل مصري مجتهد في كل مكان في العالم».

التقت وزيرة الهجرة بالطالب سيف الدين محمود محمد عبد الرحمن الشيخ، خلال جولتها الخارجية بالمملكة العربية السعودية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.