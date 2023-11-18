وزيرة الهجرة: تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة بـ138 دولة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها تجري جولة صغيرة لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات المصرية، التي تجرى بداية الشهر المقبل، والحرص على أن يكونوا في أوائل الصفوف لانتخاب قيادة سياسية في مستقبل مصر القادم، موضحة أن التصويت بانتخابات الرئاسة، سيتم في 138 دولة حول العالم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc، الذي تقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن الاجتماعات في الرياض، تمت على مدى الأيام الماضية كانت في غاية الأهمية، وتحدثنا فيها مع كل الفاعلين في الجالية، تأكيدًا على دورهم في تشجيع المواطنين بالخارج، حول مشاركتهم في انتخابات الرئاسة، وأننا سنقيم إجراءات انتخابات الرئاسة على مدار 3 أيام.

الجالية المصرية الأكبر في السعودية

وأشارت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إلى أن الجالية المصرية، الأكبر في المملكة العربية السعودية، مشيدة بجهود السفراء المصريين حول العالم، في الاستعداد للانتخابات الرئاسية، وتيسير العملية الانتخابية أمام الناخبين في الخارج.