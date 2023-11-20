وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يزور جامعة سوهاج

استقبل مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة بجامعة سوهاج، وفد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد صوينع مدير المركز، والدكتورة سلمى عبد المنعم نائب مدير المركز، ومثّل الوفد كل من الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس، وأحمد الطحان رئيس مجلس جمعية جسر الأمل للتنمية وحقوق ذوي الإعاقة.

تمكين الطلاب ودعمهم ومساندتهم

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن مركز نور البصيرة لذوي الإعاقة يعد من المراكز الحيوية الهامة بالجامعة التي تم تخصيصها لخدمة الطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، باعتبارهم جزءََا لا يتجزأ من المجتمع الجامعي، لذلك تحرص إدارة الجامعة على تمكين هؤلاء الطلاب ودعمهم ومساندتهم، وذلك تفعيلا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة استيعاب الطلاب ذوي الإعاقة، وتوفير كافة سبل الراحة لهم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة ومناسبة لتسهيل العملية الدراسية، إلى جانب دمجهم مع سائر فئات المجتمع لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الطلاب.

المركز يسعى لتوفير الإمكانيات والمرافق

ومن جانبه أوضح الدكتور عبد الناصر يس، أن المركز يسعى لتوفير الإمكانيات والمرافق اللازمة لتسهيل انخراط الطلبة ذوي الإعاقة بالأنشطة الطلابية التي تنفذها جامعة سوهاج، بالإضافة إلى توفير بيئة تعليمية هادفة تهتم ببناء الاتجاهات الإيجابية لتلك الفئة، مؤكداً أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بطلابها ذوي الإعاقة تماشياََ مع سياسة الدولة في رعايتهم ودعمهم وإعطائهم كافة حقوقهم مساواة مع أقرانهم من الأسوياء، حيث يتم إعفائهم من المصاريف الدراسية والتي تشمل الكتب والإقامة والتغذية بالمدن الجامعية.

وأضاف الدكتور خالد عمران، أنه خلال الزيارة تم افتتاح المعرض الفني الذي نظمه المركز للطلاب الصم، مشيراً إلى أن المعرض تضمن العديد من اللوحات الفنية وأعمال النحت والنسيج التي حازت على إعجاب جميع الحضور لتميزها بالرقي والبساطة.

وذكر الدكتور عماد الصوينع، أن الوفد تفقد أيضاً الوفد قاعات المركز التي يتم فيها تدريب الطلاب المكفوفين على كيفية أداء الامتحانات على أجهزة الحاسب الآلي بدون مرافق، لافتاً إلى أن المركز يقدم مجموعة من الخدمات التعليمية الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة، مثل طباعة الكتب بطريقة برايل، تسجيل المناهج، وتقديم دورات تدريبية وكورسات عن لغة الإشارة، وورش عمل عن لغة الإشارة الطبية التي تؤهل الأطباء للتعامل مع الأشخاص الصم، هذا بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية التي ينظمها المركز مثل الرحلات الداخلية والخارجية، المعارض الفنية، المسابقات الدينية والثقافية.