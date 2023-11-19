غداً.. جامعة سوهاج تنظم النسخة الثالثة من مؤتمر الابتكار وريادة الأعمال

تنظم جامعة سوهاج، غدا الإثنين، مؤتمر "مستقبل الابتكار وريادة الأعمال في نسخته الثالثة"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحاً بقاعة قناة السويس بالحرم الجامعي الجديد.

عرض قصص نجاح لرواد الأعمال

وقال الدكتور حسان النعماني، إن المؤتمر سوف يستعرض قصص نجاح لرواد الأعمال، وما يزيد عن 50 اختراعا ونموذجا أوليا وتطبيقيا، حيث سيتم اختيار الفائزين بالمراكز العشرة الأولى، للتصعيد للمشاركة في المعرض الدولي للابتكار، ومعرض جنيف الدولي للابتكارات، من خلال مشاركتهم في فعاليات مؤتمر (مستقبل الابتكار وريادة الأعمال).

مهرجان الكروس فت بجامعة سوهاج

وفي إطار منفصل، نظمت جامعة سوهاج اليوم الأحد، مهرجان الكروس فت الذي شارك به 1440 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، حيث نظمت إدارة رعاية الشباب المركزية وكلية التربية الرياضية، فاعليات المهرجان.