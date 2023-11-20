محافظ أسيوط: انطلاق قوافل لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية غدا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جار تنظيم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في 3 مراكز على مستوى المحافظة، بدءا من غد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل، للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات غير الملباة بتلك المناطق واستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

توعية السيدات

ووجه محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ديروط ومنفلوط والفتح، بتسهيل عمل القوافل لتحقيق الأهداف المرجوة منها، مؤكدًا تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات على المشاركة إيمانا بأهمية رفع الوعي الصحي بمردود تنظيم الأسرة على صحة الأم والطفل والمجتمع لتحقيق المستهدف من تلك القوافل على أرض المحافظة، منوها إلى أن هذه القوافل تأتي في إطار جهود تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة ومعدلات الإنجاب ودعم تنمية المرأة المصرية اجتماعيًا وثقافيًا لرفع وعيها وتمكينها من ممارسة حقوقها.

مواعيد القوافل في أسيوط

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تنفيذها في جميع الوحدات التابعة لإدارات مراكز «ديروط - الفتح - منفلوط»، وفقًا لبرنامج زمني بواقع 3 أيام لكل مركز، حيث سيتم تنفيذ 3 قوافل خدمية بإدارة ديروط الصحية خلال الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر 2023، وخلال الفترة من 25 وحتى 27 نوفمبر بإدارة الفتح، والفترة من 28 إلى 30 نوفمبر 2023 بإدارة منفلوط.

مشاركة 4 عيادات في القوافل

ويشارك في القافلة من 3-4 عيادات متنقلة لتقديم لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة، بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير 2 أخصائيات نساء للتعامل مع حالات الإحالة لتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بهذه القرى مع التركيز على قرى «الكوديا – المناشي – ديروط المناشي» بإدارة ديروط، وقرى «عرب مطير – بني مر – بني زيد» بإدارة الفتح، وقرى «بني رافع – العتامنة – بني عدي البحرية» بإدارة منفلوط، والتي تعد من قرى حياة كريمة وذلك لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف.