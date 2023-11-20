وفد الاتحاد الأوروبي يستعرض أنشطة جهاز تنمية المشروعات في أسيوط

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف تمويل المشروعات التي تساعد في تحسين ظروف العمل للعمالة غير المنتظمة، وتهيئة المناطق غير المخططة، لدعم إنشاء وتطوير المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، ولتكون بيئة مواتية لإقامة وتطوير المشروعات الصغيرة، وتوفير فرص العمل اللائقة من جهة أخرى.

زيارة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي لمحافظة أسيوط

جاء ذلك تعليقا على زيارة وفد ممثلي الاتحاد الأوروبي لمحافظة أسيوط، والذي ضم صوفيا مونيك رئيس التعاون بمفوضية الاتحاد الأوروبي، وفيرا مورانديني الملحق الدبلوماسي بالمفوضية، حيث صاحبهم وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، وعدد من قيادات قطاع التنمية المجتمعية والبشرية وقطاع المكاتب الإقليمية بالجهاز.

المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي

وعقد الوفد اجتماعا مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، لاستعراض عدد من المشروعات، منها «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية» الممول من الاتحاد الأوروبي، و«برنامج التنمية المجتمعية CDP» الممولة من بنك الاستثمار الأوروبي «EIB»، بمنحة مفوضة إلى الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي من خلال الوكالة الألمانية للتنمية «GIZ» في مجال البنية الأساسية ومشروعات التنمية المجتمعية والتدريب.

تحسين جودة حياة المواطنين

وأكد «رحمي» استمرار الجهاز في العمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الجهات المانحة والدولية والتنسيق المستمر مع وزارة التعاون الدولي في هذا الإطار، وذلك للمساهمة في تحسين جودة حياة المواطنين في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق غير المخططة، من خلال ضخ المزيد من التمويلات لمختلف الأنشطة التنموية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات في مختلف محافظات الجمهورية.

تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين ظروف العمل

وأبدى محافظ أسيوط وممثلو الاتحاد الأوروبي تقديرهم للجهود التي يبذلها جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين ظروف العمل.

وتضمنت الزيارة تطوير وصيانة مدارس ورصف طرق وتطوير وحدات صحية ومراكز شباب وتأهيل ترع وذلك بقرى موشا وشطب، إضافة إلى عدد من المشروعات بغرب أسيوط.

جدير بالذكر، أن المشروعات التي قام الوفد بزيارتها أتاحت 885.974 يومية تشغيل للعمالة غير المنتظمة، إضافة إلى تدريب 2.483 شابا وفتاة على المهارات الحياتية، وتوظيف 1.129 شابا وفتاة بهذه القرى وتم تنفيذها بإجمالي قدره 152.2 مليون جنيه.