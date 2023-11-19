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ضبط 14.6 طن سرس أرز بقصد الغش التجاري في أسيوط

كتب:

حسن عبد النعيم
09:06 م | الأحد 19 نوفمبر 2023
السيارة المضبوطة

السيارة المضبوطة

ضبطت مديرية التموين بمحافظة أسيوط، سيارة نقل محمَّلة بـ14.6 طن من سرس الأرز، وذلك بقصد خلطها بالردة بقصد الغش التجاري.

وجاء ذلك خلال حملة مكبرة لضبط الأسواق وحالات الغش التجاري، أسفرت عن ضبط السيارة بمركز الغنايم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

ضبط كميات من سرس الأرز بأسيوط

وأوضح المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، أن سرس الأرز من المخلفات الزراعية التي لا تصلح للاستخدام الآدمي، واستخدامها في خلطها بالردة يشكل خطرًا على الصحة العامة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة أسيوط، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط المخالفين، وحماية المواطنين من الغش التجاري.

 

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