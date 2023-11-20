تسليم وحدة سكنية لسيدة من الأولى بالرعاية في مركز أبو كبير بالشرقية

سلّم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السيدة «ن.أ.م» عقد وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير، نظراً لظروفها الاجتماعية والعائلية الصعبة، ولتوفير سكن لائق لها ولأسرتها.

تسليم وحدة سكنية لإحدى السيدات الأولى بالرعاية

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الشرقية الأسرة، اليوم الاثنين، في مكتبه بالديوان العام، في حضور المهندسة عبير عبد القادر مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة لا تدخر جهداً في توفير أوجه الرعاية الإجتماعية للأسر المستحقة والتي تعاني من ظروف معيشية صعبة ، لافتاً إلى أنه من حق كل مواطن الحصول على مكان يليق به ومأوى ومسكن يحميه.

وأعربت السيدة «ن . أ. م» عن امتنانها وتقديرها لإستقبال محافظ الشرقية لها اليوم بمكتبه، وتسليمها عقد الوحدة السكنية المخصصة لها بمركز أبوكبير.

وحدة سكنية في قرية المشاعلة

وأوضحت مديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة، أن الوحدة المخصصة للسيدة من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية بمركز أبوكبير، وتقع في قرية المشاعلة، وتتكون من غرفتين وصالة ومطبخ ودورة مياه ، وتم الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة لتخصيص الوحدة السكنية وتسليمها للسيدة وأسرتها.

وكانت السيدة «ن . أ. م» تقدمت بطلب للحصول على وحدة سكنية من خلال لقاء المواطنين والذي يعقد يوم الأثنين من كل أسبوع، ليصدر المحافظ تعليماته لمديرة إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة بإجراء بحث اجتماعي عن الحالة للتأكد من أحقيتها في الحصول على الوحدة طبقاً للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.