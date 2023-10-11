أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023.. إليك التفاصيل

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق لعام 2023.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تلقت نحو 300 ألف طلب للدفعة الاجتماعية الحالية، من أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، في إطار مباردة حكومة العراق لمساعدة جميع الأسر المحتاجة في البلادة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

تأتي شروط المطلوبة للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023، كالاتي:-

- أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

- أن تتكون الأسرة من 4 أفراد على الأقل.

- أن يتراوح عمره بين 18 سنة إلى 60 سنة للرجال، و15 إلى 55 سنة للسيدات.

- عدم امتلاك أي أملاك أو تأمين صحي أو اجتماعي، ومسجل في الشؤون الاجتماعية.

- أن يكون المتقدم من الأسر المحتاجة وأن تكون الدخل الشهري ضعيف.

- يجب أن يكونوا من العائلات التي لا يتوفر لديه معيل رسمي، أو الأسر التي يعاني أحد أفرادها من إعاقة جسدية أو عقلية، ويتم تحديد الشروط بناءً على دراسة معينة تجربها الوزارة.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023

ويمكن لأي شخص الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق 2023 عبر الخطوات التالية:-

1- قم بفتح متصفح الويب الخاص بك وانتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على الرابط التالي: molsa.gov.iq.

2- بعد الدخول إلى الموقع، ابحث عن قسم تقديم منصة مظلتي الوجبة 9 وانقر عليه.

3- ستظهر لك صفحة جديدة، قم بالتنقل في الصفحة حتى تجد قسم الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

4- بعد الدخول إلى قسم الرعاية الاجتماعية، ستجد قائمة بأسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ابحث عن خيار أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية وانقر عليه.

5- ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على نموذج لإضافة المعلومات المطلوبة. قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول المخصصة.

6- بعد إكمال إدخال المعلومات، انقر على زر استعلام عن أسماء المشمولين الجدد، وستظهر لك قائمة بجميع أسماء المستفيدين وأسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة السابعة.