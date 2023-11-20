رانيا يوسف تروج لمسلسل «وبقينا اتنين» مع شريف منير.. اعرف موعد العرض

روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد «وبقينا اتنين»، والذي يجمعها بالفنان شريف منير، ومن المُقرر عرضه يوم 2 ديسمبر المُقبل ضمن موسم الدراما الشتوية.

ونشرت رانيا يوسف عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورًا من كواليس مسلسل وبقينا اتنين، وعلقت: «استنونا يوم 2 ديسمبر على ON.. إنتاج كريم أبو ذكري، وإخراج طارق رفعت، وتأليف أماني التونسي».

أبطال وأحداث مسلسل وبقينا اتنين

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.