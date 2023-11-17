شريف منير يروج لمسلسله الجديد «وبقينا اتنين».. يُعرض بعد أيام

روج الفنان شريف منير عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسله الجديد «وبقينا اثنين»، والمقرر عرضه يوم 24 نوفمبر الجاري.

وكتب شريف منير قائلا: «مسلسل 'بقينا اتنين' معادنا يوم 24 نوفمبر على شاشة ontv»، لتنهال عليه تعليقات الجمهور بأن المسلسل سيكون ناجحا كمسلسله الأخير «إيجار قديم»، والذي حقق نجاحًا كبيرًا في وقت عرضه»

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

ويضم مسلسل «وبقينا اتنين»، عددًا من نجوم الفن أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور قصة مسلسل «وبقينا اتنين»، في إطار اجتماعي كوميدي، حول مشاكل الطلاق والحالة النفسية التي يكون فيها الطرفان بعد هذا القرار.