معلومات عن مسلسل «وبقينا اتنين» قبل أيام من عرضه على ON.. بطولة شريف منير

يكثف الفنان شريف منير، تصوير مشاهده أمام الفنانة رانيا يوسف، من خلال مسلسل «وبقينا اتنين»، المقرر عرضه يوم 18 نوفمبر المقبل على ON، ونعرض أبرز المعلومات عن المسلسل:

- المسلسل مكون من 20 حلقة فقط .

قصة مسلسل «وبقينا اتنين»

- ينتمي المسلسل للدراما الاجتماعية النفسية في شكل لايت كوميدي.

- يناقش المسلسل ما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفـصال من صدمات ومراحل نفسية.

- بدأ تصوير العمل منتصف شهر أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن يستمر حتي أن يتم عرضه على قناة on .

- أكدت مؤلفة العمل أماني التونسي، أن المسلسل يتحدث عن صدمة ما بعد الطلاق.

- كان يحمل المسلسل، اسمًا مقترحًا في بداية فترة التحضيرات، وهو «قائمة الأماني»، قبل أنّ تستقر الشركة المنتجة على الاسم النهائي «بقينا اتنين».

أبطال مسلسل «وبقينا اتنين»

- المسلسل من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، تامر فرج، عمرو وهبة، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، مروة عبدالمنعم، عزت زين، نانسي هلال، ومن تأليف أماني التونسي.