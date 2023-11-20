محافظ دمياط تناقش زيادة إنتاج مزرعة الرطمة مع خبراء الاستزراع السمكي

ناقشت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع خبراء الاستزراع السمكي مخطط التشغيل الفني للمزرعة السمكية التابعة للمحافظة بالرطمة، وذلك تزامنًا مع خطة التطوير الخاصة بالمزرعة للوصول إلى أفضل الممارسات نحو تعظيم الاستفادة منها وزيادة الإنتاجية.

وأكدت محافظة دمياط، في بيان، أن المناقشات دارت ذلك خلال اجتماع عقدته محافظة دمياط مع خبراء مختصين بمجال الاستزراع السمكي.

خطة تطوير الاستزراع السمكي بمزرعة الرطمة

وتناول الاجتماع مناقشة المقترحات الخاصة بالمخطط التي تتواكب مع مشروع التطوير الذي سيشمل 160 فداناً من المزرعة كمرحلة أولى.

وفي هذا السياق بحثت محافظ دمياط آلية تخطي أي معوقات لوضع آلية محددة تتوافق مع المعايير والمواصفات الفنية وطبيعة التربة والمياه بأحواض الاستزراع السمكي، والجدول الزمني لمشروع التطوير، وبما يتواكب مع المتطلبات الحديثة بالتشغيل للمساهمة في تحقيق التشغيل الأمثل للمزرعة.

محافظ دمياط: نسعى لتعظيم الاستفادة من المزرعة

وأكدت الدكتورة منال عوض حرص المحافظة على وضع محددات للتطوير تساهم في الوصول إلى أفضل الممارسات نحو تعظيم الاستفادة من المزرعة وزيادة معدلات الإنتاج بها، وذلك بما يتماشى مع خطة الدولة ورؤيتها نحو تحقيق التنمية بمشروعات الاستزراع السمكي.