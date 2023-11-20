3 هزات أرضية تضرب 3 دول أوروبية.. بينها فرنسا وإسبانيا

ضربت هزات أرضية عصر اليوم 3 دول أوروبية، وهي فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، تراوحت قوتها بين 1.1 و2.1 درجة على مقياس ريختر، دون ورود أنباء عن وقوع أضرار مادية أو ضحايا جراء الهزات.

وتعرضت فرنسا لهزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، على مسافة 74 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة رين شمال غرب فرنسا وعلى مسافة 11 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة لامبال.

هزة أرضية بقوة 1.7 درجة تضرب إسبانيا

وضربت هزة أرضية بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر، إسبانيا على عمق 11 كيلومترا، وأوضح مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة الهزة وقعت على مسافة 20 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة غرناطة.

وفي إيطاليا، ضربت هزة أرضية ضعيفة بلغت قوتها 1.1 درجة على مقياس ريختر، شمال البلاد، بعمق 12 كيلومترا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أنّ بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 75 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة فيتشنزا شمال إيطاليا.