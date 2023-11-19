هزة أرضية بقوة 2.2 درجة تضرب شمال إيطاليا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.2 درجة على مقياس ريختر، شمال إيطاليا، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وذلك على مسافة 18 كيلومترا غرب مدينة كونيو شمال غرب البلاد، وعلى مسافة 73 كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة موناكو عاصمة الإمارة.

وفي وقت سابق ضربت هزة أرضية بقوة 2.9 درجة على مقياس ريختر، شمال إيطاليا، على عمق 2 كيلومترات، وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن البؤرة وقعت على مسافة 52 كيلومترا جنوب تورينو و3 كيلومترات جنوب غرب سالوزو.