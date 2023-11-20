نداء عاجل من الصحة الفلسطينية: مئات العالقين بمجمع الشفاء يفتقدون مقومات الحياة

وجهت وزارة الصحة الفلسطينية نداءً عاجلاً، اليوم الاثنين، لإنقاذ مئات العالقين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، الذين أصبحوا يفتقدون كافة مقومات الحياة، ولم يعد بإمكانهم الحصول على ماء أو غذاء أوكهرباء، وأكدت أنها فقدت التواصل بين جميع المستشفيات في قطاع غزة، وفق ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وفي وقت سابق، أعربت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات، ريم السالم، عن توقعهاتها بتعرض نحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة للولادة، في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما فيها 5 آلاف و500 امرأة من المقرر أن تلدن خلال شهر.

وأضافت المسؤولة الأممية أن الوضع الراهن يؤدي إلى إجبار أكثر من 180 امرأة على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية، وفي ظروف خطيرة، يومياً.