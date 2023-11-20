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الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة

كتب:

مريم جاد
03:30 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل، وفقًا ذكرته فضائية «القاهرة الإخبارية».

العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة

والتقى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وأكد ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع، محذرًا من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.

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