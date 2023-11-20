طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على شمال غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات جديدة على شمال قطاع غزة.

وتوقعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، تعرض نحو 50 ألف امرأة حامل في قطاع غزة للولادة في ظروف مزرية على نحو متزايد، بما فيها 5 آلاف و500 امرأة من المقرر أن تلدن خلال شهر، ما يؤدي إلى إجبار أكثر من 180 امرأة يوميا على الولادة في ظروف غير إنسانية ومهينة وقاسية وفي ظروف خطيرة.

وأضافت السالم، في بيان، أن 420 طفلا فلسطينيا يُستشهدون أو يصابون يوميا في غزة وفقا لـ«منظمة الصحة العالمية»، أو طفلا واحدا كل 10 دقائق، مضيفة إن الاعتداء على كرامة المرأة الفلسطينية وحقوقها اتخذ أبعادا جديدة ومرعبة، وأصبح آلالاف منهن ضحايا لجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».