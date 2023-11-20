مستشار بايدن في إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب مع لبنان

كشف موقع أكسيوس، عن مسؤولين بأن عاموس هوكستين مستشار بايدن في إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن تجنب الحرب بين تل أبيب ولبنان، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي بهجومه على مجمع عسكري تابع لحزب الله في لبنان، وذلك في نبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وفي نفس السياق، تتزايد حدة المخاوف الأمريكية من تسبب إسرائيل في فتح جبهة ثانية للحرب الدائرة في غزة، والتي مر عليها ما يقرب من شهر ونصف الآن، وتسببت في استشهاد الآلاف، وما زاد من القلق خلال الأيام الماضية، الأعمال العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال في لبنان، وعلى طول الحدود، ما دفع البيت الأبيض لبعث عدة رسائل تحذيرية إلى حكومة الاحتلال.

وأعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت، عن قلقه بشأن دور إسرائيل في تصعيد التوترات على طول الحدود مع لبنان، وفقًا لـ3 مصادر إسرائيلية وأمريكية مطلعة على المكالمة.