دخول 160 من مزدوجي الجنسية معبر رفح قادمين من غزة

أفادت فضائية «إكسترانيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، بوصول أكثر من 3 حافلات تقل ما يزيد على 160 شخصاً من مزدوجي الجنسية، إلى معبر رفح البري، قادمة من قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وصول 9 مصابين فلسطينيين لمعبر رفح تمهيدًا لعلاجهم في مصر

ووصل منذ قليل، 9 مصابين فلسطينيين وبعض المرافقين لهم لمعبر رفح تمهيدًا لنقلهم إلى مستشفيات الشيخ زويد وبئر العبد والعريش العام، مؤكدة أن هناك بعض المصابين سيتوجهون إلى مستشفيات الإسماعيلية والقاهرة.

واصطفت سيارات الإسعاف المصرية المُجهزة وسط استعدادات مكثفة لاستقبال المصابين في معبر رفح قادمين من قطاع غزة؛ لعلاجهم في المستشفيات المصرية.