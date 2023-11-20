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أمين الفتوى: «التورك» ثابت في حق الرجال والنساء أثناء الصلاة

كتب:

مريم جاد
06:46 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، مفاده ما حكم التورك في الصلاة للمرأة؟.

ما حكم التورك في الصلاة للمرأة؟ 

وقال أمين الفتوى ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع عبر فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: إن جلسة التورك سنة في التشهد الأخير، في كل صلاة بها تشهّدان، كصلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، وأما الصلاة التي ليس فيها إلا تشهد واحد فليس فيها تورك، بل تفترش.

وتابع: أن التورك ثابت في حق الرجال وثابت في حق النساء؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا بدليل، وليس هنالك دليل صحيح يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل في هيئة الصلاة، بل هي والرجل على حد سواء.

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