عالم أزهري يوضح ضوابط وأحكام العدة للمطلقة والأرملة

قال الشيخ أبواليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر، إن عدة المرأة تبدأ من يوم موت الزوج، أي إنه إذا توفي الزوج من اليوم الذي يليه تبدأ عدة الأرملة.

أمور يجب على المرأة المطلقة أو الأرملة الالتزام بها

وأضاف «سلامة» خلال برنامج «البيت» المذاع على فضائية «الناس» اليوم الاثنين أنه يحرم على المعتدة الزواج في فترة العدة، كما أنه يحرم عليها أن تتزين لغير زوجها إذا كانت مطلقة، وإذا كانت معتدة من وفاة فلا يجوز لها الزينة أو التبرج أو ارتداء ملابس الأفراح ولا يجوز لها الخروج من بيتها إلا للضرورة.

وشدد على أنه يجب مراعاة القواعد إذا كانت تريد الخروج أو الذهاب لأبنائها فلا مانع في ذلك ولكن ولابد من الالتزام بالضوابط الشرعية.