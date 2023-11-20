الأمم المتحدة: مغادرة 6500 من مزدوجي الجنسية والأجانب قطاع غزة إلى مصر

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن نحو 6500 شخص من مزدوجي الجنسية والأجانب، خرجوا من قطاع غزة إلى مصر، خلال الفترة بين 2 و17 نوفمبر الجاري، في طريق عودتهم إلى بلدانهم.

إجلاءات مستمرة

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في أحدث تقرير عن العدوان المستمر لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إنه تم أمس إجلاء 31 من أصل 36 من الأطفال الخدّج، إلى جانب 16 موظفاً وفرداً من أفراد أسرهم، من مستشفى الشفاء في مدينة غزة، إلى وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى للولادة في رفح، جنوب قطاع غزة، فيما أفادت وزارة الصحة في غزة بأن 259 مريضاً ما زالوا داخل مجمع الشفاء الطبي، نظراً لعدم قدرتهم على الإخلاء.

وأشار مكتب الأمم المتحدة أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، قُتل ما لا يقل عن ستة صحفيين فلسطينيين في غزة، وفقاً لتقارير إعلامية، ووثّقت لجنة حماية الصحفيين بشكل مبدئي وفاة 48 صحفياً، منذ 7 أكتوبر الماضي، من بينهم 43 فلسطينياً و4 إسرائيليين ولبناني واحد، مما يجعله الشهر الأكثر دموية بالنسبة للصحفيين منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين بجمع البيانات عام 1992.

قصف مدرسة الفاخورة

ولفت المكتب الأممي إلى تعرض مدرسة الفاخورة في جباليا للقصف بشكل مباشر، أمس الأول السبت، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 24 شخصاً وإصابة آخرين، حسبما أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، مشيرةً إلى أنه في وقت وقوع الهجوم، كان المرفق يؤوي حوالي 7000 نازح.

كما تعرّضت المدرسة، في وقت سابق، لهجوم آخر يوم 4 نوفمبر، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 12 شخصاً، وإصابة 54 آخرين، ولفت التقرير إلى أنه منذ بداية العدوان، سقط ما لا يقل عن 176 شهيداً من النازحين في أعمال القصف التي استهدفت مؤسسات تابعة للأونروا بشكل مباشر، بالإضافة إلى إصابة 778 آخرين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن صدمته إزاء الهجمات التي استهدفت مدارس الأونروا، وأكدّ من جديد أنه لا يجوز انتهاك حرمة مباني الأمم المتحدة، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية، وذكر أن «هذه الحرب تُخلّف عددًا هائلًا وغير مقبول من الضحايا المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، يومياً، وهذا يجب أن يتوقف».

عنف إسرائيلي مستمر ضد الفلسطينيين

كما قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق أمس الأحد، مسناً فلسطينيا من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال عملية شملت اشتباكات مسلّحة في مخيم جنين للاجئين، بالضفة الغربية.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ 7 أكتوبر، إلى 200 فلسطيني، من بينهم 52 طفلاً.

ومن بين هذه الوفيات، سُجّلت 70 حالة في مخيمات اللاجئين، معظمها خلال العمليات التي نفذتها القوّات الإسرائيلية، والتي انطوى معظمها على اشتباكات مسلّحة مع الفلسطينيين.